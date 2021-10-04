Горячая линия во вопросам отопления продолжит работу до 15 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За минувшие выходные в Белгороде к отоплению подключили два дома, находящиеся на капитальном ремонте, - информирует пресс-служба городской администрации.

Они расположены по адресам: ул. 50-летия Белгородской области, 17 Б и Николая Чумичова, 22 А.

В восьми многоквартирных домах продолжаются пусконаладочные работы системы отопления.

- Работы на контроле у Фонда реформирования ЖКХ, провели совещание с участием управляющих компаний и подрядных организаций, - пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Дмитрий Мозговой. - Все понимают ответственность перед людьми. Необходимо запускать системы отопления, потому что теплее с каждым днем не становится. Как бы день нас не грел, ночи у нас стремятся к нулю.

Всего в Белгороде в этом году капитальный ремонт проводится в 54 многоквартирных домах.

В прошлый четверг в администрацию города поступила информация об инциденте по ул. Плеханова, 10а. В подвал многоквартирного дома производился слив воды в рамках запуска системы отопления.

- Культуры производства работ нет на сегодняшний день, – считает Дмитрий Мозговой. – Слив необходимо организовать в дренажную систему или в систему канализации. Что касается УК, то вопрос о привлечении ее к ответственности администрация берет на контроль, порядок в подвале должен быть наведен не позднее среды.

За прошедшие выходные поступило 153 вопроса на горячую линию на страницу в VK. Это индивидуальные обращения, которые касаются отдельных батарей, стояков. Всего зафиксировано 677 вопросов по запуску отопления на телефоны и в аккаунт в VK.

Горячая линия продолжит работу до 15 октября. Вопросы принимают в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4722) 274–274, 327–355 и на специально созданной страничке в VK.