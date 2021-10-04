Под Белгородом стартовал молодежный театральный фестиваль

На фестивале работает режиссерская лаборатория «Творческий эксперимент». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.

- В Белгородской области открылся II молодежный театральный фестиваль «Город юности» памяти режиссера Бориса Равенских, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Старом Осколе собрались студенты-актеры театральных вузов Москвы, Ярославля и Белгорода.

Для зрителей подготовили спектакль третьего курса Белгородского государственного института искусств и культуры «Скажи мне что-нибудь на твоем языке» по рассказам Виктории Токаревой, комедийную пьесу «Волки и овцы» Александра Островского, которую представили четверокурсники Ярославского государственного театрального института.

Еще одну комедию Островского «Лес» привезли студенты четвертого курса Московского театрального института им. Бориса Щукина, а гитисовцы – музыкальный спектакль режиссерского факультета «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании».

На фестивале работает режиссерская лаборатория «Творческий эксперимент». Студенты ГИТИСа вместе с молодыми актерами старооскольского театра создают эскизы будущих постановок. Организаторы фестиваля надеются, что один из них превратится в большой спектакль и останется жить в стенах театра навсегда.

Закроют фестиваль спектаклем «Смердяков» по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Его поставил выпускник ГИТИСа, победитель режиссерской лаборатории первого фестиваля «Город юности» Максим Меламедов.