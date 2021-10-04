«Пространство-трансформер» станет автономным на время проведения мероприятий и сможет адаптироваться под любой формат. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- В Белгородской области появится библиотека нового поколения, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. - На модернизацию учреждения культуры в Валуйском городском округе направят десять миллионов рублей.

Средства, выделенные в рамках реализации нацпроекта «Культура», пойдут на комплектование фонда, замену оборудования, также в библиотеке проведут капитальный ремонт.

Здание, в котором располагается учреждение культуры сегодня, построено по проекту техника земской управы Алексея Куничева в 1909 году в честь 200-летия победы России над шведским королем Карлом ХII в Полтавской битве. Сегодня это объект культурного наследия местного значения.

После модернизации в библиотеке выделят интерактивные зоны для организации интеллектуального и творческого досуга, установят wi-fi, обустроят зону для работы и уютного отдыха читателя.

Главный зал визуально представят в трех пространствах: историческом, современном и мини-галерее. «Пространство-трансформер» станет автономным на время проведения мероприятий и сможет адаптироваться под любой формат. Здесь же читателям будет открыт доступ в другие помещения: отдел краеведения, мини-типографию.

Мультимедийный музей, который будет начинаться на лестничном марше первого этажа, а завершится в холле второго, раскроет историю становления учреждения с цифрами и старинными фотографиями. На втором этаже обустроят зону работы мультимедийной студии и пространство для творчества и проведения камерных лекций с возможностью онлайн-трансляции.

Отметим, что сегодня число пользователей библиотеки составляет свыше 6,5 тысяч человек, фонд учреждения культуры насчитывает более 65 тысяч книг.