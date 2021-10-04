Какая погода ждет белгородцев на этой недели

фото: Артем Гребеник

На этой неделе в Белгородской области будет довольно тепло. Днем ожидается до +14 градусов. Осадков синоптики не обещают. В начале недели будет облачно, в среду - ясно, но уже с четверга установится пасмурная погода.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Понедельник, 4 октября. Температура днем +14 градусов. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный – 3,2 метра в секунду.

Вторник, 5 октября. Температура ночью +4…+7 градусов. Днем +12…+14 градусов. Облачно, с прояснениями. Ветер восточный – 3,6 метров в секунду.

Среда, 6 октября. Температура ночью +2…+4 градуса. Днем +11…+13 градусов. Ясно. Ветер восточный – 5 метров в секунду.

Четверг, 7 октября. Температура ночью +4…+5 градусов. Днем +12…+14 градусов. Пасмурно. Ветер восточный – 3,8 метров в секунду.

Пятница, 8 октября. Температура ночью +4…+5 градуса. Днем +12 градусов. Пасмурно. Ветер восточный – 3,1 метра в секунду.