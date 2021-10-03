Более 48 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 54485 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре паценита с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1954 и 1961 годов рождения, житель Губкинского городского округа 1968 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице. Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1930 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 201 пациент заболел, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 54485 человек, выздоровели – 48026, умерли – 1173.

Сейчас из 1779-ти госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13837 белгородцев - на самоизоляции, 18699 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 139954 - сняты с самоизоляции.