Белгородские «львы» едва не одолели чемпиона

Cтоль яркое начало чемпионата не только подарило нашим «львам» положительные эмоции, но и одно очко. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Накануне стартовал розыгрыш мужской волейбольной суперлиги. В первом туре ВК «Белогорье» встречался на выезде с сильнейшим клубом страны прошлого сезона – действующим чемпионом России московским «Динамо».

После победы в первом сете (25:21) казалось, что хозяева уверенно доведут встречу до победы. Но белгородцы не согласись с таким развитием событий, и поочередно выиграли две партии – 30:28 и 25:19.

Более того, и в четвертом сете, который мог стать решающим, после трех эйсов подряд в исполнении Аль Хачдади наши земляки повели 14:10. Увы, продолжения белгородской сказки на московской земле не последовало. Динамовцы смогли навязать борьбу гостям и выиграли два сета – 25:22 и 15:10.

Впрочем, столь яркое начало чемпионата не только подарило нашим «львам» положительные эмоции, но и одно очко.

Кстати, лидер наших атак Мохамед Аль Хачдади стал самым результативным игроком не только встречи, но и всего первого тура, набрав 27 баллов.

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 9 октября на своей площадке с нижегородским АСК. Начало в 17:30.