К 2024 году по всей стране заработают 500 виртуальных концертных залов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области заработал еще один виртуальный концертный зал», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Он появился в Центре культурного развития «Лебединец» Губкина.

Прикоснуться к высокому миру искусства жители городского округа смогут благодаря реализации нацпроекта «Культура».

На торжественной церемонии открытия виртуального концертного зала выступил мужской вокальный ансамбль «DIVO-КАПЕЛЛА». А творческий сезон начали с показа записи песочной анимации «Что за прелесть эти сказки» (к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина) и фрагмента из оперы «Руслан и Людмила» из концертного зала Московской государственной филармонии.

- Открытие зала, действительно, – важное событие для культурной жизни нашего города, - уверена главный специалист управления культуры администрации Губкинского городского округа Татьяна Вислогузова. - Теперь у поклонников музыкального искусства появилась возможность в реальном времени смотреть концерты и онлайн-трансляции, а также записи выступлений выдающихся музыкантов, артистов и прославленных коллективов.

Напомним, что всероссийский виртуальный концертный зал – это масштабный проект Министерства культуры России. Его цель – объединить территорию страны в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. В этом году в проекте принимают участие 44 региона. К 2024 году по всей стране заработают 500 виртуальных концертных залов.

Отметим также, что виртуальный концертный зал этим летом открыли в Белгородской государственной филармонии. До конца года еще один по нацпроекту начнет работу в Грайворонском округе.