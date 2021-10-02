Белгородские хоккеисты потерпели первое поражение в сезоне

Завтра, 3 октября, команды проедут повторный матч. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» проиграл в Мурманске местной «Арктике».

Основное время завершилось вничью – 4:4. Точными бросками у гостей отметились Данила Сидоров (6-я, 0:1) и Денис Присталов (22-я, 2:2, 24-я, 2:3, 27-я, 2:4).

А в овертайме хозяева провели победный гол на 62-й минуте – первое поражение белгородцев в сезоне оформил Иван Филин.

Напомним, что на старте сезона МХК «Белгород» одержал четыре домашние победы с общим счетом 16:7.

Теперь завтра, 3 октября, команды проедут повторный матч. Начало в 13:00.