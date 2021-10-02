В Белгородской области от COVID-19 умерла жительница Эстонии

По данным на 2 октября, за сутки в Белгородской области от коронавируса умерли еще пять человек. Среди них жительница Эстонии 1943 года рождения, житель Чернянского района 1947 года рождения, два жителя Старооскольского городского округа 1958 и 1986 годов рождения и житель Белгорода 1951 года рождения.

Всего с начала пандемии в Белгородской области заболели 54284 человека. Вылечились 47990. Умерли 1169.

Госпитализированы с коронавирусом сейчас 1708 человек. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 42 человека.