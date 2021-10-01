Под Белгородом погиб водитель загоревшегося после ДТП автомобиля

После удара иномарка загорелась - водитель погиб. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жуткая авария произошла около четырех часов утра 1 октября на объездной дороге «Северо-западный обход Белгорода». По предварительные данным, 29-летний водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в железобетонные блоки. После ДТП автомобиль загорелся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем молодой мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины совершенного ДТП.