Под Белгородом погиб водитель загоревшегося после ДТП автомобиля

После удара иномарка загорелась - водитель погиб.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Жуткая авария произошла около четырех часов утра 1 октября на объездной дороге «Северо-западный обход Белгорода». По предварительные данным, 29-летний водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в железобетонные блоки. После ДТП автомобиль загорелся.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем молодой мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины совершенного ДТП.