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Происшествия1 октября 2021 11:27

Под Белгородом погиб водитель загоревшегося после ДТП автомобиля

По предварительным данным, парень не справился с управлением и врезался в железобетонные блоки
Анастасия Лемешко
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После удара иномарка загорелась - водитель погиб.

После удара иномарка загорелась - водитель погиб.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жуткая авария произошла около четырех часов утра 1 октября на объездной дороге «Северо-западный обход Белгорода». По предварительные данным, 29-летний водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в железобетонные блоки. После ДТП автомобиль загорелся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем молодой мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины совершенного ДТП.