В белгородских школах «родительский патруль» будет оценивать качество еды

«В белгородских школах «родительский патруль» будет оценивать качество питания», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже с октября такие «отряды» общественных наблюдателей отправятся в образовательные учреждения. Родители смогут сами продегустировать блюда детского меню, проверить их температурные показатели, оценить соблюдение гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований в столовых.

Сегодня за качеством питания школьников региона следит бракеражная комиссия. Проверки проводят регулярно. Цель – усилить контроль за организацией питания, не допустить поставок некачественных продуктов в общеобразовательные учреждения.

Родители белгородских школьников могут не только участвовать в общественном контроле, но и вносить предложения по улучшению качества питания. Для этого нужно обратиться к руководству школы.

Отметим также, что в регионе разрабатывают стандарт питания для школьников. Его введут уже с ноября. Документ будет включать в себя требования к блюдам, к техническому состоянию столовых и систему мотивации в приобщении школьников к здоровому питанию. Типовое меню завтраков и обедов составили на основе федерального. В обсуждении будущих стандартов также участвовали родители учеников и руководители школ.