Губернатор Белгородской области нашел в Крыму советника

Вячеслав Гладков набирает новую команду. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В день своей инаугурации губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил советника. Им стал Рустэм Зайнуллин, занимавший с 2014-го по 2016-й год пост министра имущественных отношений Удмуртии. Перед переездом на Белгородчину уроженец Ижевска возглавлял департамент имущественных и земельных отношений Севастополя.

К должностным обязанностям Рустэм Шаукатович приступил 27 сентября.

Ожидается, что новичок в команде Гладкова в ближайшее время пойдет на повышение.

Как минимум его сватают на пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений, который до последнего времени возглавлял Валерий Шамаев.