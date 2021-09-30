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Общество30 сентября 2021 21:25

Губернатор Белгородской области нашел в Крыму советника

Рустэм Зайнуллин приступил к работе с 27 сентября
Алексей СЕРГУНИН
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Вячеслав Гладков набирает новую команду.

Вячеслав Гладков набирает новую команду.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В день своей инаугурации губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил советника. Им стал Рустэм Зайнуллин, занимавший с 2014-го по 2016-й год пост министра имущественных отношений Удмуртии. Перед переездом на Белгородчину уроженец Ижевска возглавлял департамент имущественных и земельных отношений Севастополя.

К должностным обязанностям Рустэм Шаукатович приступил 27 сентября.

Ожидается, что новичок в команде Гладкова в ближайшее время пойдет на повышение.

Как минимум его сватают на пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений, который до последнего времени возглавлял Валерий Шамаев.