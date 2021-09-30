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Общество30 сентября 2021 17:11

Белгородские росгвардейцы изъяли свыше 200 единиц оружия

Всего проверено более трех тысяч владельцев
Алексей СЕРГУНИН
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Добровольно сдали 38 единиц оружия для последующего уничтожения.

Добровольно сдали 38 единиц оружия для последующего уничтожения.

Фото: Василий Вахрин

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с участковыми проверили более трех тысяч владельцев оружия.

За нарушение правил оборота и хранения к административной ответственности привлечено 205 человек, изъято 206 единиц гражданского оружия и 25 патронов.

Добровольно сдали 38 единиц оружия для последующего уничтожения.

«Наличие оружия у гражданских лиц строго контролируется правоохранительными органами, - отметил врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник полиции Сергей Несмачный. - Владельцы обязаны соблюдать правила его оборота и хранения, даже если оно является частью коллекции. За нарушение законодательства в сфере оборота оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».