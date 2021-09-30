Звонки на «горячую линию» принимают в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4722) 274–274, 327–355. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В Белгороде все 1363 дома подключили к отоплению, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Но некоторые жители областного центра жалуются на то, что в их квартиры тепло до сих пор не поступило. Как объяснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Дмитрий Мозговой, это связано, в первую очередь, с необходимостью развоздушивания системы.

- Сейчас для нас начинается самый трудный этап – индивидуальная работа с каждым заявителем, с теми, к кому еще не добралось тепло, - отметил чиновник. - Я прошу всех, кто столкнулся с подобной проблемой, обращаться к нам на «горячую линию». Мы отработаем каждую заявку.

Отметим, что звонки на «горячую линию» принимают в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4722) 274–274, 327–355. Вопросы также можно оставить на специально созданной страничке в VK.