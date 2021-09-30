1 октября в белгородской филармонии прозвучит «Немецкий реквием» Брамса

С симфоническим оркестром под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина выступит Академический хор. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Международный день музыки, 1 октября, в белгородской государственной филармонии прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, «на одной сцене в Большом зале соберутся более 120 музыкантов».

С симфоническим оркестром под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина выступит Академический хор. В премьерном концерте примут участие и солисты: лауреат международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой, приглашенный солист Большого театра Владимир Байков (бас-баритон).

Брамс начал сочинять произведение в 1865 году. Оно получилось нетипичным для этого жанра, нарушившим все церковные правила - написано на немецком языке и не включает в себя канонические латинские тексты. Этот реквием называют «самым человечным»: он написан не в память об усопшем, а как посвящение нам – всем живущим людям.