На Белгородчине выбрали лучший хор

В этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Лучшим хоровым коллективом Белгородской области признано «Вдохновение» из Красногвардейского района. Его участники стали победителями традиционного ежегодного конкурса «Поединки хоров». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году музыкальное состязание провели уже в пятый раз. Свои творческие номера демонстрировали десять конкурсантов. Жюри оценивало мастерство исполнения песен.
Народный хор «Вдохновение» под руководством Зинаиды Хорошиловой представил на суд жюри две песни: «Сердце мое» и «Уходит лето». В результате коллектив награжден дипломом первой степени.
Отметим, что в этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.