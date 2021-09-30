На Белгородчине выбрали лучший хор

В этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Лучшим хоровым коллективом Белгородской области признано «Вдохновение» из Красногвардейского района. Его участники стали победителями традиционного ежегодного конкурса «Поединки хоров». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году музыкальное состязание провели уже в пятый раз. Свои творческие номера демонстрировали десять конкурсантов. Жюри оценивало мастерство исполнения песен.

Народный хор «Вдохновение» под руководством Зинаиды Хорошиловой представил на суд жюри две песни: «Сердце мое» и «Уходит лето». В результате коллектив награжден дипломом первой степени.

Отметим, что в этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.