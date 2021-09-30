Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды30 сентября 2021 13:15

На Белгородчине выбрали лучший хор

В этом году музыкальное состязание провели уже в пятый раз
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.

В этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Лучшим хоровым коллективом Белгородской области признано «Вдохновение» из Красногвардейского района. Его участники стали победителями традиционного ежегодного конкурса «Поединки хоров». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году музыкальное состязание провели уже в пятый раз. Свои творческие номера демонстрировали десять конкурсантов. Жюри оценивало мастерство исполнения песен.

Народный хор «Вдохновение» под руководством Зинаиды Хорошиловой представил на суд жюри две песни: «Сердце мое» и «Уходит лето». В результате коллектив награжден дипломом первой степени.

Отметим, что в этом году хору из Ливенки исполнилось 14 лет.