Белгородцы смогут узнать про депутатов-прогульщиков

Не исключено, что нововведение Ольги Медведевой отразится на посещаемости сессий. Фото sovetdep31.beladm.ru.

С 1 января 2022 года на сайте Белгородского городского Совета будет появляться информация о депутатах-прогульщиках.

Об этом сообщила председатель законодательного органа Ольга Медведева.

- С нового года мы планируем добавить информацию о том, как народные избранники посещают заседания постоянных комиссий, сессии, информацию о направлении депутатских запросов, - уточнила спикер горСовета. - Все это позволит сделать выводы об активности народных избранников.