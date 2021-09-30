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Общество30 сентября 2021 10:42

Белгородцы смогут узнать про депутатов-прогульщиков

Информация о посещении сессий горсовета будет появляться на сайте законодательного органа
Алексей СЕРГУНИН
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Не исключено, что нововведение Ольги Медведевой отразится на посещаемости сессий. Фото sovetdep31.beladm.ru.

Не исключено, что нововведение Ольги Медведевой отразится на посещаемости сессий. Фото sovetdep31.beladm.ru.

С 1 января 2022 года на сайте Белгородского городского Совета будет появляться информация о депутатах-прогульщиках.

Об этом сообщила председатель законодательного органа Ольга Медведева.

- С нового года мы планируем добавить информацию о том, как народные избранники посещают заседания постоянных комиссий, сессии, информацию о направлении депутатских запросов, - уточнила спикер горСовета. - Все это позволит сделать выводы об активности народных избранников.