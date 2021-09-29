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Происшествия29 сентября 2021 15:02

В Белгородской области столкнулись «Рено» и «ВАЗ» - один человек погиб, двое в больнице

По предварительной информации, водитель иномарки при обгоне выехал на «встречку»
Анастасия Лемешко
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Смертельное ДТП в Красногвардейском районе.

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в среду, 29 сентября, около часа дня в Красногвардейском районе. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения в районе села Казацкое при совершении обгона на закруглении дороги выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в «ВАЗ 2103» под управлением мужчины 1965 года.

Находившиеся в отечественном автомобиле водитель и пассажирка получили травмы.

Находившиеся в отечественном автомобиле водитель и пассажирка получили травмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В аварии погибла пассажирка «Рено» - женщина 1970 года рождения. Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка отечественного автомобиля 1966 года рождения. Управлявший иномаркой мужчина не пострадал.

- На участке, где произошло авария, работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.