В Белгородской области столкнулись «Рено» и «ВАЗ» - один человек погиб, двое в больнице

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в среду, 29 сентября, около часа дня в Красногвардейском районе. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения в районе села Казацкое при совершении обгона на закруглении дороги выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в «ВАЗ 2103» под управлением мужчины 1965 года.

Находившиеся в отечественном автомобиле водитель и пассажирка получили травмы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В аварии погибла пассажирка «Рено» - женщина 1970 года рождения. Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка отечественного автомобиля 1966 года рождения. Управлявший иномаркой мужчина не пострадал.

- На участке, где произошло авария, работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.