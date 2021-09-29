Родителям белгородских подростков, забросавших кирпичами машину, детская шалость обойдется в 97 тысяч рублей

Ремонт машины, которую подростки забросали кирпичами, оценили почти в сто тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В 2020 году в полицию Белгорода обратился автомобилист, обнаруживший свою машину на парковке с многочисленными повреждениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла орудие «преступления» - фрагменты кирпичей. Вскоре правоохранители установили, что к повреждению автомобиля причастны двое подростков – семилетний и девятилетний мальчишки. Так как они не достигли возраста привлечения к ответственности, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Вместе с тем, их причастность к происшествию на парковке, не вызвала сомнений. Подростков, забрасывавших машину камнями, запечатлел видеорегистратор. Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода, поначалу «снаряды» до мишени не долетали, но, когда юноши подошли поближе, кирпичи начали попадать в цель.

Суд удовлетворил иск автовладельца, взыскав с родителей стоимость восстановительного ремонта. Детская забава обойдется им в 97 тысяч рублей.