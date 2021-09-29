В 2021 году «Артек» готов принять 32 тысячи детей в рамках 15-ти смен. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские школьники отправятся на 12-ю смену в «Артек». В международный детский лагерь они отправятся уже 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Крыму отдохнут школьники из Борисовки, Белгородского района, Старого Оскола, Чернянки, Яковлевского городского округа и столицы региона.

Их отобрала автоматизированная информационная система «Путевка» на основе электронного портфолио. Так путевками особо активных и отличившихся школьников поощряют с 2017 года за успехи в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы.

Отметим, что с 2017 по 2021 годы в системе зарегистрировались почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году «Артек» готов принять 32 тысячи детей в рамках 15-ти смен.

Белгородские школьники будут отдыхать на побережье Черного моря практически три недели – до 1 ноября.