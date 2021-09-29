Еще 185 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1763-х госпитализированных 48 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Красногвардейского района 1948 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1976 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1966 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1958 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 185 пациентов заболели, а выздоровели – 119.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 53706 человек, выздоровели – 47364, умерли – 1152.

Сейчас из 1763-х госпитализированных 48 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13848 белгородцев - на самоизоляции, 18407 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 139046 - сняты с самоизоляции.