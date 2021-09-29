В летний период здесь будет играть духовой оркестр, проходить концерты, уличные постановки. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде у Центра народного творчества реконструировали сквер. Часть работ выполнена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере отремонтировали и облицевали колотым камнем подпорные стены клумб. Обустроили систему водоотведения. Организовали систему полива. Выполнили укладку новой тротуарной плитки, заменили асфальтобетонное покрытие.

- За реновацию территории голосовали жители, - уточнил заместитель начальника по строительству управления капитального строительства администрации Белгорода Александр Деревянко. - Можно сказать, что работы завершены. Сейчас монтируют урны. Отлаживают работу нового уличного освещения. В ходе ремонта проект скорректировали: детскую площадку перенесли дальше от дороги.

На месте старого фонтана, который бездействовал 30 лет, появился амфитеатр. Традиционных скамеек здесь нет. На подпорных стенах и тумбах выполнен настил из лиственницы.

- Наша задача вдохнуть в пространство культурную жизнь, наполнить новым содержанием и смыслом, - рассказал директор Центра народного творчества Максим Шапошников. - Продолжим проект «Культура вне стен». В летний период здесь будет играть духовой оркестр, проходить концерты, уличные постановки. По субботам будем устанавливать наш мультимедийный экран, и показывать кинофильмы классику советской эпохи. Уже есть договоренность с Мосфильмом. Мы рады тому, что это хорошая предтеча предстоящему капитальному ремонту самого здания центра и через два года этот ансамбль будет завершен.

В рамках реконструкции решен еще один важный вопрос - организовано парковочное пространство. Раньше жители ближайших домов жаловались на то, что рядом с их жильем парковались автобусы гостей и участников мероприятий.

- Мне очень нравится, - поделилась впечатлениями жительница Белгорода Светлана Романец. - Спасибо. У меня двое детей. Даже не хочется вспоминать, что было раньше. Сделали съезды везде, с коляской гулять удобно. Старший сын после школы тут на детской площадке каждый день. Посадили деревья, здорово!

Всего на этот первый с момента основания глобальный ремонт прилегающей территории из федерального, областного и городского бюджетов направлено около 40 миллионов рублей.