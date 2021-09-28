В Белгороде пройдет благотворительная акция «Осенний день счастливой собаки»

Белгородцев приглашают поучаствовать в акции «Осенний день счастливой собаки». фото: Артем Гребеник

2 октября в Белгороде состоится благотворительная акция «Осенний день счастливой собаки». Она призвана помочь бездомным животным. Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00 часов на Народном бульваре. Волонтеры будут дежурить за остановкой «Стадион» (в сторону Центрального рынка).

Протянуть руку помощи может любой желающий. Организаторы отмечают, что лишней не будет даже банка корма или старый ошейник. Можно передать в подарок четвероногим препараты против паразитов, консервы и сухой корм, крупы: гречневую, гречневый продел, рисовую и пшеничную (не путать с пшеном), а также ошейники для

средних и крупных собак и поводки любой длины.

- Вы также сможете узнать, как помочь собакам, как стать волонтером и почему взять собаку из пансионата - это очень здорово, модно и совсем не страшно! – отмечают организаторы.