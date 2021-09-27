Белгородские фуд-корты откроются для вакцинированных и здоровых посетителей

В Белгородской области для вакцинированных и здоровых посетителей откроются фуд-корты, фаст-фуд, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков.

При этом как к посетителям, так и к персоналу предъявляется рад требований. Работники должны быть вакцинированы либо иметь справку о том, что переболелили коронавирусом не более полугода назад.

Гостям при посещении придется предъявить на выбор: QR-код сертификата о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, который действует всего 72 часа, либо же справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Указанные требования не распространяются на несовершеннолетних.