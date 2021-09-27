Как и обещали в департаменте ЖКХ, ждать какой-то конкретной даты для пуска тепла не стали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в многоквартирных домах Белгородчины включат отопление. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже подключены к теплу свыше 2,5 тысяч многоэтажек – более половины всего жилого фонда Белгородской области.

Напомним, с начала прошлой недели вместе с социальными объектами подавать тепло в дома начали в Новооскольском, Старооскольском, Яковлевском городских округах. Далее поэтапно котельные заработали в Алексеевском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Красногвардейском, Корочанском, и Ракитянском районах, Валуйском и Шебекинском городских округах, в Вейделевке, Ровеньках и Чернянке.

Жилой фонд к отоплению с 24 сентября, а не с 1 октября, как планировалось изначально, подключили уже и в Грайворонском городском округе.

Напомним, отопительный сезон в регионе стартовал 20 сентября с объектов социальной сферы. Это порядка 1,5 тысяч зданий. Практически все они уже отапливаются.

Теперь поэтапно отопление начало приходить в дома всех жителей региона. Как и обещали в департаменте ЖКХ, ждать какой-то конкретной даты для пуска тепла не стали. Котельные включили, как только похолодало.