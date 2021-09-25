Очевидцы засняли потасовку возле бара в центре Белгорода

Ночью на видео засняли потасовку в центре Белгорода. фото: телеграм-канал "Жесть Белгород".

Утром в субботу в интернет-пабликах появилось видео потасавки. Сообщается, что инцидент, который засняли очевидцы, произошел в ночь с 24 на 25 сентября в самом центре Белгорода. Драку запечатлели возле одного из баров.

По неофициальной информации, конфликт разгорелся между компанией молодых людей и находившимися возле заведения его сотрудниками. Словесная перепалка переросла в драку. О том, есть ли пострадавшие, пока ничего не известно. Как пишут в комментариях в социальных сетях, о случившемся сообщили в полицию. Обстоятельства уточняются.