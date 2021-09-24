В Белгороде предприниматель потратила 1 миллион 300 тысяч рублей на снятие порчи

В Белгороде задержали лже-гадалку, снимавшую порчу. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полицию обратилась 34-летняя хозяйка одного из магазинов Белгорода. Она сообщила, что доверившись гадалке, лишилась крупной суммы денег – около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 63-летняя не работающая, ранее не судимая местная жительница.

По предварительным данным, злоумышленница зашла в один из магазинов и завела беседу с хозяйкой. Общительная посетительница сообщила бизнес-леди, что на ее семье порча и пообещала помочь. Целых полгода молодая белгородка передавала и перечисляла гадалке разные суммы денег – от 1200 до 80 000 рублей в зависимости от сложности проводимого «обряда». Поняв, что магия не действует, жительница областного центра обратилась в полицию. Оперативники задержали лже-гадалку на автобусной остановке, куда хозяйка магазина принесла ей очередные 12 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание, которое грозит фигурантке – десять лет лишения свободы.