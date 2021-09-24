В Белгородской области загорелись «Жигули»

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефонам «112» или «101». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне на территории Белгородской области произошли три пожара.

В 11:11 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в Белгороде на проспекте Славы. В автомобиле «ВАЗ-2107» огонь повредил подкапотное пространство. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов машины. В 11:19 усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 огонь был затушен.

В 17:13 стало известно о пожаре в доме в селе Макешкино Новооскольского городского округа. В одной из комнат повредилось потолочное перекрытие на площади двух квадратных метров. Наиболее вероятная причина - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. В 17:32 дежурный караул пожарно-спасательной части № 28 и добровольной пожарной командой «Николаевское» устранили возгорание.

В 21:10 на улице Промышленная в Белгороде загорелся строительный вагончик, который в итоге был полностью уничтожен. Скорее всего, дело в аварийном режиме работы электросети. Пожар при помощи дежурного караула пожарно-спасательной части № 4.удалось затушить в 21:40.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефонам «112» или «101».