В пятницу в Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер

В пятницу погода в Белгородской области испортится окончательно. фото: Артем Гребеник.

МЧС предупреждает белгородцев, что в пятницу, 24 сентября, ожидается дождливая и ветреная погода. Будет дуть южный ветер. Порывы могут достигать тринадцати, местами восемнадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов. Днем +8…+13 градусов.

Водителям не рекомендуют оставлять машины возле деревьев и рекламных щитов, а пешеходам в случае ветра советуют как можно быстрее укрыться в помещении. Белгородцам также напоминают, что при перепадах напряжения в электрической сети необходимо обесточить все электроприборы. Детей в такую погоду лучше не отпускать гулять на улицу. Не забывайте единый номер службы спасения – «112».