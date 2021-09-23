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Общество23 сентября 2021 18:40

В пятницу в Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер

Сотрудники МЧС не рекомендуют оставлять машины возле деревьев и рекламных щитов
Анастасия Лемешко
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В пятницу погода в Белгородской области испортится окончательно. фото: Артем Гребеник.

В пятницу погода в Белгородской области испортится окончательно. фото: Артем Гребеник.

МЧС предупреждает белгородцев, что в пятницу, 24 сентября, ожидается дождливая и ветреная погода. Будет дуть южный ветер. Порывы могут достигать тринадцати, местами восемнадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов. Днем +8…+13 градусов.

Водителям не рекомендуют оставлять машины возле деревьев и рекламных щитов, а пешеходам в случае ветра советуют как можно быстрее укрыться в помещении. Белгородцам также напоминают, что при перепадах напряжения в электрической сети необходимо обесточить все электроприборы. Детей в такую погоду лучше не отпускать гулять на улицу. Не забывайте единый номер службы спасения – «112».