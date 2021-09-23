На выходных в некоторых домах Белгорода не будет газа

Жителей нескольких улиц Белгорода на выходных ждут перебои с газом. фото: Артем Гребеник.

Мэрия предупреждает, что на выходных жильцов нескольких домов Белгорода ждут отключения газа. Как уточнили в администрации, мера вынужденная. Это связано с проведением газоопасных работ на сетях распределения.

С 8 часов утра 25 сентября до 17 часов 26 сентября возможны перерывы в подаче газа на бульваре Строителей в домах 16, 18, 39, 41, 45, 45»А», 47, а также на Квасова, 35, 37 и в танхаусах на улицах: Першина, Проскурякова, Клыкова, бульвар Строителей, Квасова, проезд 1-й Строительный, проезд 2-й Строительный, переулок Архитектурный. Горожанам приносят извинения за временные неудобства.