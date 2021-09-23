В Белгородской области на тридцать тысяч оштрафовали коллектроскую компанию

Коллектроскую компанию, докучавшую жительнице Белгородской области, наказали штрафом. Женщина взяла небольшой займ, но вовремя вернуть деньги не смогла. В итоге ее договор передали в организацию, специализирующуюся на возврате долгов.

Коллекторы проявили излишнюю настойчивость. По информации регионального Управления федеральной службы судебных приставов, в нарушение законодательства сотрудники компании взаимодействовали с заемщицей более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Такая назойливость обошлась организации в тридцать тысяч рублей.