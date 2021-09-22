В Белгородской области на безопасность образовательных учреждений направят больше 1 миллиарда рублей

В Белгородской области прошло заседание антитеррористической комиссии. фото: с сайта губернатора и правительства области.

В Белгороде 22 сентября прошло заседание антитеррористической комиссии области с участием представителей всех силовых структур. Его провел глава региона Вячеслав Гладков. Напомним, после трагедии в Перми он озвучил необходимость принять дополнительные меры по усилению безопасности объектов образования. В ходе заседания было принято решение выделить на эти цели более 1 миллиарда рублей.

- Мы должны использовать новейшее техническое оснащение, программное обеспечение, оперативно взаимодействовать с правоохранительными органами. Очевидно, что все проблемы, которые были накоплены за последние годы, за один год решить невозможно, но мы готовы быстро меняться, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона предложил начать с установки антитеррористического ограждения на территории учреждений, где оно отсутствует. Он также поручил составить план антитеррористических тренировок силовых структур и провести профилактическую работу со школьниками, студентами и их родителями. Кроме того, Вячеслав Гладков отметил важность внезапных тренировок и эвакуации в образовательных учреждениях.