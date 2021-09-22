В Белгороде вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег под предлогом установки памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны

Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор 37-летнему предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг. Он обвинялся в мошенничестве под предлогом установки памятников в местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, а также подделке штампов.

По версии следствия, бизнесмен знал, что такие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. Он отыскивал на кладбищах могилы ветеранов и предоставлял в военный комиссариат поддельные акты приема выполненных работ, заявления родственников на изготовление памятников, квитанции, договоры и другие документы, а также фотографии, якобы подтверждающие установку надгробий.

Преступление выявили сотрудники Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с белгородскими оперативниками. Как ранее сообщала полиция, выяснилось, что надгробные плиты были установлены без участия ритуальной конторы.

По данным прокуратуры Белгородской области, с конца 2018 года по январь 2020-го предприниматель незаконно получил выплаты на сумму 5, 6 млн рублей бюджетных средств. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.