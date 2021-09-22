Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 10:13

В Белгороде вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег под предлогом установки памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель незаконно получил больше пяти миллионов рублей
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор 37-летнему предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг. Он обвинялся в мошенничестве под предлогом установки памятников в местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, а также подделке штампов.

По версии следствия, бизнесмен знал, что такие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. Он отыскивал на кладбищах могилы ветеранов и предоставлял в военный комиссариат поддельные акты приема выполненных работ, заявления родственников на изготовление памятников, квитанции, договоры и другие документы, а также фотографии, якобы подтверждающие установку надгробий.

Преступление выявили сотрудники Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с белгородскими оперативниками. Как ранее сообщала полиция, выяснилось, что надгробные плиты были установлены без участия ритуальной конторы.

По данным прокуратуры Белгородской области, с конца 2018 года по январь 2020-го предприниматель незаконно получил выплаты на сумму 5, 6 млн рублей бюджетных средств. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.