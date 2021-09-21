В Белгороде 21 сентября случился свадебный бум

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Настоящий свадебный бум случился в самый, на первый взгляд, обычный сентябрьский вторник. В Белгороде в этот день решили пожениться сразу 31 пара. В администрации города предположили, что такой выбор связан с красивой датой – 21.09.21.

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

В ЗАГСе постарались сделать для молодоженов важный в их жизни день еще более ярким и запоминающимся. Как рассказали в мэрии, для влюбленных, перешагнувших порог Дворца бракосочетания, звучала живая музыка. Композициями белгородские пары сегодня радовал струнный квартет.