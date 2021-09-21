Дожди не покинут Белгородскую область

В случае происшествия звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101» или единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 сентября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие дожди.

Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – от плюс семи до плюс 12-ти градусов.

В Белгороде ночью от пяти до семи градусов выше ноля, днем – от восьми до десяти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской напоминает жителям региона о мерах безопасности в дождливую погоду. Будьте внимательны при передвижении по улице, выходя из дома, берите с собой зонт. Водителям транспортных средств следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В связи с похолоданием особое внимание нужно обратить на вопросы безопасного использования обогревательных приборов. Не перегружайте электрическую сеть, следите за исправностью электропроводки и, уходя из дома, выключайте из сети электроприборы.

В случае происшествия звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101» или единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.