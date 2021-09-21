Кредитный рейтинг Металлоинвеста повышен до инвестиционного уровня

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Компания сообщает о повышении международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) корпоративного рейтинга Компании до “BBB-” со стабильным прогнозом с уровня “BB+”/ позитивный.

Одновременно с этим, S&P повысил c “BB+” до “BBB-” рейтинг еврооблигациям, выпущенным Metalloinvest Finance D.A.C.

- Мы рады, что сильные кредитные метрики Металлоинвеста, систематическое снижение долга и приверженность действующей финансовой политике нашли свое отражение в присвоении Компании кредитного рейтинга на уровне “BBB-” международным агентством S&P. Данный уровень соответствует суверенному рейтингу России и рейтингам ведущих публичных компаний сектора, присвоенных S&P. После повышения агентством Fitch рейтинга Компании до “BBB-” в июне текущего года, Металлоинвест имеет композитный кредитный рейтинг инвестиционного уровня, являясь единственной российской частной компанией в металлургической и горнодобывающей отрасли, обладающей такой категорией рейтинга, - отметил Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании.