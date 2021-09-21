Белгородца подозревают в ночной краже электронных сигарет из торгового центра

В полицию Белгорода обратился предприниматель, который сообщил, что из его торговой точки пропал товар – электронные сигареты на общую сумму около 25 тысяч рублей. Правоохранители вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель с криминальным прошлым.

По предварительным данным, злоумышленник ночью находился в одном из торговых центров города. Его внимание привлек островок с табачной продукцией. Просунув руку в щель витрины, он вытащил сорок электронных сигарет, спрятал их в сумку и скрылся. Похищенное подозреваемый продал за символическую сумму, а вырученные деньги потратил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело. За кражу задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.