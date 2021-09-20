В Белгороде строят еще один детский сад

Здесь разместят пять групп на 99 детей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде на улице Орлова строят детский сад», - сообщает пресс-служба городской администрации. Половина всех работ уже завершена.

На стройплощадке близится к финалу монтаж систем вентиляции, водо- и теплоснабжения. Готовность – более 80 процентов.

Строители утепляют фасад, завершают кровельные работы, стяжку полов, облицовывают стены плиткой. Благоустраивают и территорию вокруг будущего детского сада. Уже на 90 процентов выполнены земляные работы. Будут установлены теневые навесы, обустроены пешеходные дорожки и спортивная площадка с игровым оборудованием.

Площадь одноэтажного здания по проекту составляет порядка 1,7 тысячи квадратных метров. Здесь разместят пять групп на 99 детей, будет музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната.

Детский сад строят в рамках нацпроекта «Демография». Он будет называться «Аистенок». Соответствующее распоряжение уже подписал глава администрации Белгорода Юрий Галдун.

Это первое дошкольное учреждение на территории микрорайона Юго-Западный в Белгороде. Открыть его планируют уже в 2022 году.