После обработки 99,29% протоколов Вячеслав Гладков лидирует на губернаторских выборах в Белгородской области с 78,82% голосов

На губернаторских выборах в Белгородской области с большим отрывом лидирует Вячеслав Гладков. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В воскресенье, 19 сентября, в Белгородской области завершилось трехдневное голосование. Для жителей региона оно было особенно важным. Ведь, помимо депутатов Госдумы, белгородцы выбирали нового губернатора. На этот пост претендовали пять кандидатов.

Облизбирком обнародовал предварительные итоги на шесть часов утра 20 сентября. Обработано уже 99,29% протоколов. На губернаторских выборах безусловным лидером является Вячеслав Гладков. У него 78,82% голосов. У Кирилла Скачко - 9,92%, у Юрия Осетрова - 3,76%, у Владимира Абельмазова - 2,90%, у Евгения Дремова - 2,90%.

СПРАВОЧНО

Вячеслав Гладков был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Ему 52 года. Более шестнадцати лет работал в администрации города Заречного Пензенской области, где проделал путь от начальника экономического отдела до главы администрации города. С 2016 по 2018 годы - в должности заместителя губернатора – председателя правительства г. Севастополя. С июня 2018 года до приезда в Белгородскую область работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

Вячеслав Гладков уделяет большое внимание выстраиванию диалога с населением. С первых дней нахождения в Белгородской области он активно общается с жителями региона как в социальных сетях, так и лично.