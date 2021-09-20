В Белгороде построили новый стадион

Сохранность всех объектов будет под контролем камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде в микрорайоне «Оскочное» построили новый стадион. «Проект реализован в рамках областного конкурса «Решаем вместе», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Раньше здесь было заросшее поле. Теперь у жителей Оскочного появился многофункциональный стадион. Он объединил несколько спортивных направлений.

Есть площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом и 4-метровое ограждение не позволит мячу выкатиться из игровой зоны. Установлен антивандальный теннисный стол, турники для занятий воркаутом. Предусмотрена игровая площадка для детей младшего возраста.

Смонтировано освещение, вдоль пешеходных дорожек установлены скамейки. Также для удобства жителей, которые будут приезжать на стадион, оборудована парковка.

Чтобы у занимающихся физической культурой и спортом горожан была возможность переодеться и принять душ после тренировки, здесь дополнительно построят два модульных здания. Сохранность всех объектов будет под контролем камер видеонаблюдения.