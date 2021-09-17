В Белгородской области будут судить насильника 70-летней женщины

Чтобы подавить сопротивление, обвиняемый сдавил ее шею руками, найденными ножницами нанес удар в шею, угрожая убить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, ночью 5 июля этого года обвиняемый распивал спиртное в доме своего односельчанина. Проводить гостя хозяин попросил свою мать.

Когда вышли во двор, обвиняемый стал душить и угрожать 70-летней женщине и требовать денег. Под давлением угроз, женщина зашла с обвиняемым во флигель и отдала ему из кошелька 900 рублей.

Получив деньги, пьяный мужчина решил вступить с 70-летней хозяйкой с половую связь, однако получил отказ. Он начал применять насилие и угрожать, но пожилая женщина активно сопротивлялась.

Чтобы подавить сопротивление, обвиняемый сдавил ее шею руками, найденными ножницами нанес удар в шею, угрожая убить. После этого изнасиловал потерпевшую и покинул дом. «О произошедшем женщина сообщила в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «б» ч.2 ст.131, ч.3 ст.162, ч.1 ст.119 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийством, разбой, угроза убийством) подозреваемому грозит до 12-ти лет лишения свободы.