В первый день исторических для Белгородской области выборов на избирательных участках собрались очереди

По данным Облизбиркома, белгородцы активно участвуют в важной для них избирательной кампании. фото: со страницы Избирательной комиссии Белгородской области в соцсети.

Стартовавшее 17 сентября голосование для Белгородской области историческое. Помимо депутатов, жителям региона предстоит выбрать нового губернатора. Напомним, почти 27 лет Белгородскую область возглавлял Евгений Савченко - с 2020 года сенатор. При нем регион снискал славу одного из самых динамично развивающихся в экономическом плане, добился серьезных успехов в аграрной отрасли, а приезжавшие гости не раз отмечали качество белгородских дорог.

В настоящее время на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Как сообщает на свой странице в соцсети Облизбирком, белгородцы активно участвуют в важной для них избирательной кампании. С самого утра на участках для голосования наблюдаются очереди.

Более 100 тысяч жителей региона подали заявление о голосовании на дому. фото: со страницы Избирательной комиссии Белгородской области в соцсети.

Более 100 тысяч жителей региона подали заявление о голосовании на дому. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзопа члены комиссии приедут к ним в антивирусном обмундировании.