В Старом Осколе пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину, а в Белгороде спасли женщину

Спасения жителя Старого Оскола из горящей квартиры. фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородской области пожарные спасли из горящих квартир двух человек. Вечером 15 сентября в МЧС поступило сообщение, что в микрорайоне Космос города Старый Оскол пожар в пятиэтажном доме. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, из окон на втором этаже валил черный дым. Дверь в квартире, где произошло возгорание, оказалась запертой. Вскрыв её бензорезом, спасатели обнаружили лежащим на полу без сознания 47-летнего хозяина «двушки». Пожарные вынесли его из огня, эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. В полыхавшей квартире огонь повредил мебель на площади два квадратных метра. Пострадавшему жильцу потребовалась госпитализация.

14 сентября посреди дня загорелась квартира на улице Губкина в Белгороде. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. Возгорание произошло на втором этаже высотки. Дверь квартиры спасателям также никто не открыл. Поднявшись на балкон по трехколенной лестнице, пожарные увидели потерявшую сознание 61-летнюю хозяйку. Огнеборцы привели ее в чувства, вывели из квартиры и передали скорой помощи. Помимо женщины, пришлось эвакуировать еще два десятка человек. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось восемнадцать минут. Огонь уничтожил одну комнату, не успев перекинуться на остальные и не добравшись до соседних квартиры.

Пожарные вовремя обнаружили хозяйку квартиры. фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, в обоих случаях предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Спасатели напоминают, что небрежно брошенная сигарета или спичка может привести к трагедии. Особенно опасно курить в кровати, тем более выпивши. Человек рискует уснуть, а от упавшей сигареты постель мгновенно загорится. В таких случаях курильщики получают сильнейшие ожоги или погибают.