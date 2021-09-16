До конца месяца на улицах Белгорода планируют высадить 400 деревьев

В Белгороде станет больше деревьев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Летом в соцсетях проскакивали жалобы, что на улицах Белгорода не хватает тенька. Теперь деревьев в городе станет больше. Осенняя высадка саженцев начнется уже 16 сентября.

По информации мэрии, в первую очередь планируется озеленить улицы Газовиков, 13А, Садовую, 1, бульвар Юности 43, район Бассейной – Красносельской, сквер на Ватутина и парк Победы. Всего в Белгороде высадят 400 саженцев из питомника. Это остролистные клены, тополя, европейские липы, красные дубы, рябины, березы и туи.

- При посадке деревьев под зиму саженцы быстрее адаптируются: нет жары, и есть необходимая влажность почвы и воздуха, - отметили в пресс-службе администрации города.