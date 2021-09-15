За сутки в Белгородской области от коронавируса умерли сразу шесть человек

По словам руководителя регионального депздрава, среди привитых от коронавируса белгородцев не было тяжелых случаев заболевания. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации оперативного штаба, за сутки в Белгородской области скончались сразу шесть человек с подтвержденным коронавирусом. Среди них трое пациентов Старооскольской окружной больницы. Это житель Губкинского городского округа 1946 года рождения, жительница Белгорода 1958 года рождения и житель Курской области 1934 года рождения. Еще двое умерших — жительница Корочанского района 1951 года рождения и жительница Белгородского района 1962 года рождения, лечились в горбольнице №2 областного центра. В Алексеевской центральной районной больнице умерла жительница Ровеньского района 1942 года рождения.

По данным на 15 сентября, к числу заболевших за день добавилось 156 человек. С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 51 309 жителей. Победить вирус смогли 45349. За день выздоровели 186 человек. Всего в Белгородской области COVID-19 унес 1072 жизни.

Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом лежат 1665 пациентов. Из них 53 в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По информации, которую накануне озвучил на брифинге глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников, случаи заболевания встречаются и среди тех, кто сделал прививки. Болеют примерно 0,6% вакцинированных. Вместе с тем среди них не было тяжелых случаев, и никто из привитых белгородцев в реанимацию не попал.