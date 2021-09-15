В Белгородской области развивается зарядная инфраструктура для электромобилей

Всего в регионе насчитывается порядка 25 зарядных станций и 100 электромобилей.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» установил в Белгороде и Белгородском районе три новых зарядных станции для электротромобилей (ЭЗС). Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется в рамках концепции группы «Россети» по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионах России.

Быстрая зарядная станция постоянного тока установлена на территории крупнейшего мультитопливного автозаправочного комплекса в поселке Северный, расположенного на въезде в Белгород с федеральной автотрассы М2 «Крым». Она может заряжать одновременно два электромобиля и совместима со всеми моделями электротранспорта.

Станция оснащена световой индикацией и возможностью идентификации посредством RFID карт. Полный цикл зарядки не превышает 30-40 минут и дает возможность проделать путь примерно в 200 километров.

Две других ЭЗС переменного тока обладают идентичными техническими характеристиками, но рассчитаны на меньшую мощность и более длительный срок зарядки – от 6 до 8 часов. Установлены они на крупном парковочном комплексе у аквапарка «Лазурный» и на территории БГТУ им. В.Г. Шухова, которая входит в зону «умного квартала» Белгорода.

Увеличение количества ЭЗС станет дополнительным стимулом для развития электротранспорта в регионе.

- За электромобилями - будущее. Не случайно их популярность в развитых странах постоянно растет, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Отсутствие зарядной инфраструктуры не должно быть сдерживающим фактором для развития этой сферы экономики, поэтому мы стараемся создать в регионе условия для перехода на этот новый, экологически чистый и экономичный вид транспорта.