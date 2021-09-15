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Общество15 сентября 2021 12:44

Под Белгородом мусоровоз врезался в дорожный знак и перевернулся

По данным полиции, в ДТП никто не пострадал.
Анастасия Лемешко
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В селе Стрелецкое под Белгородом в аварию попал мусоровоз. Фото: сообщество «АвтоБелгород».

В селе Стрелецкое под Белгородом в аварию попал мусоровоз. Фото: сообщество «АвтоБелгород».

В селе Стрелецкое Белгородского района произошло ДТП с участием мусоровоза. Фото лежащего на боку грузовика опубликовал паблик «АвтоБелгород».

По предварительным данным, 14 сентября около 16 часов 40 минут на 671-м километре федеральной автодороги «Крым» 64-летний водитель автомобиля «МАЗ», не выбрал безопасную скорость движения. В результате мужчина не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего перевернулся. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии никто не пострадал.