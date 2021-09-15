В Старом Осколе столкнулись «КамАЗ» и трамвай

В Старом Осколе два пассажира трамвая пострадали при столкновении с грузовиком. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 14 сентября, в Старом Осколе произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. По предварительным данным, в начале шестого вечера на проспекте Алексея Угарова в микрорайоне Дубрава-1 водитель «КамАЗа» - 37-летний мужчина - на перекрестке неравнозначных дорог при повороте направо не предоставил преимущество четырехосному трамвайному вагону под управлением 50-летней женщины.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не уступил дорогу трамваю. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате произошло столкновение. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в ДТП пострадали два пассажира трамвая - 62-летняя женщина и 11-летний мальчик.