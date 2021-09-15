В Белгородской области прокуратура требует закрыть сайты, которые учат обманывать счетчики

Сайты с запрещенной информацией выявили сотрудники Алексеевской межрайонной прокуратуры в ходе интернет-мониторинга. На веб-ресурсах описан механизм, позволяющий обмануть счетчики расхода коммунальных ресурсов. По закону такие сведения распространять нельзя. Прокуратура через суд требует закрыть семь сайтов, пустивших эту информацию в массы.

Тем, кто не против прибегнуть к советам, напоминают об ответственности за воровство энергоресурсов. Установка различных устройств, останавливающих приборы учета, вскрытие и незаметное удаление пломб со счетчиков и как следствие неоплата воды, отопления, электричества или газа могут обернуться административным протоколом за «Мелкое хищение» или уголовным делом за кражу.