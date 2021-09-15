В Белгороде проведут акцию «Белый цветок» в поддержку детей с онкозаболеваниями

Белгородцев приглашают принять участие в благотворительном марафоне "Белый цветок". фото: Артем Гребеник.

В четверг, 16 сентября, в Белгороде стартует благотворительная акция «Белый цветок». Мероприятие пройдет на площади возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Здесь развернется целая ярмарка поделок. Гостям также обещают увлекательные мастер-классы, концерт и море белых цветов.

Поддержать акцию могут все желающие, купив сувенир или сделав пожертвование. По информации пресс-службы администрации города Белгорода, все вырученные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.